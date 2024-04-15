Экс-глава Mediapro об уходе Месси из «Барсы»: «Дело было не только в финансах. Не думаю, что мы увидим какое-либо чествование Лео в ближайшее время» | Источник: Sports.Ru

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го аргентинский форвард выступает за «Интер Майами» в МЛС.

— Я был на одной из встреч, когда на столе был контракт. Лео был в отпуске, и шла дискуссия о том, чтобы вместо ожидания его возвращения отправиться к нему и заключить сделку. Контракт был составлен и согласован.

— Что же случилось?

— Думаю, сошлись финансовые и личные факторы. И я бы не стал биться об заклад по поводу того, что же было важнее. Но ясно, что дело было не только в финансах.

— Какие еще были причины?

— Давление со стороны окружения Месси, и были люди, которые неправильно это поняли, они восприняли это как неуместное давление.

Люди в клубе считали, что сделали достаточно или что они не могли сделать больше. В конце концов, все решает президент [Жоан Лапорта].