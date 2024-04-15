Беллингем — фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Фоден — 2-й, Мбаппе — 3-й, Винисиус — 7-й, Виртц — 9-й, Роналду — 19-й, Месси — 20-й
Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году.
Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году.
Топ-20 выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»).
2. Филип Фоден («Манчестер Сити»).
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
5. Родри («Манчестер Сити»).
6. Харри Кейн («Бавария»).
7. Винисиус Жуниор («Реал»).
8. Антуан Гризманн («Атлетико»).
9. Флориан Виртц («Байер»).
10. Букайо Сака («Арсенал»).
11. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).
13. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
14. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
15. Деклан Райс («Арсенал»).
16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
17. Лаутаро Мартинес («Интер»).
18. Родриго («Реал»).
19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
20. Лионель Месси («Интер Майами»).