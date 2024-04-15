«В “Зените” кого-то шутки Дзюбы задевали, но его это не останавливало. Он шутит везде и всегда. Над кем угодно». Экс-хавбек питерцев Ткачук о форварде | Источник: Sports.Ru

— Однозначно Данни. Он был проводником между Виллаш-Боашем и командой. На поле тоже были видны его лидерские качества: независимо от результата, Мигел вел всех за собой, подбадривал и успокаивал. Хороший человек и футболист.

Так же и Кришито: все время шутил и веселился. Если видел, что кто-то сыграл хорошо, называл молодцом.

— Шутки Артема Дзюбы успели оценить?