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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

«В “Зените” кого-то шутки Дзюбы задевали, но его это не останавливало. Он шутит везде и всегда. Над кем угодно». Экс-хавбек питерцев Ткачук о форварде

— Кто был главным лидером?

«В “Зените” кого-то шутки Дзюбы задевали, но его это не останавливало. Он шутит везде и всегда. Над кем угодно». Экс-хавбек питерцев Ткачук о форварде | Источник: Sports.Ru

— Однозначно Данни. Он был проводником между Виллаш-Боашем и командой. На поле тоже были видны его лидерские качества: независимо от результата, Мигел вел всех за собой, подбадривал и успокаивал. Хороший человек и футболист.

Так же и Кришито: все время шутил и веселился. Если видел, что кто-то сыграл хорошо, называл молодцом.

— Шутки Артема Дзюбы успели оценить?

— Да. Он шутит везде и всегда. Над кем угодно. В «Зените» кого-то его шутки задевали, но Артема это не останавливало. Просто он всегда шутил по-доброму, без злобы, — сказал бывший полузащитник «Зенита», выступающий за «Волгарь».

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