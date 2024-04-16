Павлюченко рассказал, как работает тренером в «Родине-2» без обучения

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бывший футболист Роман Павлюченко работает с нападающими «Родины-2», не используя чьи-либо конспекты. Об этом он рассказал ТАСС.

10 апреля пресс-служба «Родины-2» сообщила, что Павлюченко стал тренером нападающих клуба. 14 апреля «Родина-2» со счетом 5:2 обыграла «Муром» в матче золотой группы дивизиона А Леон — Второй лиги.

«Матч удался, понятно, что много ошибок, но самым главным было победить, — сказал Павлюченко. — Чувствую себя хорошо, потому что внес небольшой вклад, два нападающих забили, а я тренер нападающих. Я объяснял, как и где действовать, куда бить, с этой задачей справились, поэтому рад вдвойне».

«Я пока не проходил обучения на тренера. Те упражнения, которые мы делаем на тренировке, — игровые, через которые я проходил, делал их. Конспекты пока не нужны. На этой неделе должны встретиться с президентом клуба, обговорить возможный контракт», — добавил Павлюченко.