Умер чемпион мира по футболу 1974 года Бернд Хёльценбайн
На том турнире немец сыграл в шести играх из семи, сделал две голевые передачи, одну из которых в финале.
На том турнире немец сыграл в шести играх из семи, сделал две голевые передачи, одну из которых в финале.
ТАСС, 16 апреля. Чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ по футболу Бернд Хёльценбайн умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба германского клуба «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.
Хёльценбайн выступал за «Айнтрахт» с 1967 по 1981 год, в составе команды он провел 524 матча в различных турнирах и занимает четвертое место по этому показателю. Вместе с клубом полузащитник выиграл Кубок УЕФА и трижды победил в Кубке Германии.
За сборную ФРГ Хёльценбайн провел 40 матчей. На чемпионате мира 1974 года он сыграл в шести играх из семи, сделал две голевые передачи, одну из которых в финале. В активе футболиста также серебряная медаль чемпионата Европы 1976 года, в финале турнира гол Хёльценбайна позволил сборной ФРГ сравнять счет в конце матча с командой Чехословакии и перевести игру в дополнительное время, однако в серии пенальти немцы уступили.