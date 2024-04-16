Умер чемпион мира по футболу 1974 года Бернд Хёльценбайн

ТАСС, 16 апреля. Чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ по футболу Бернд Хёльценбайн умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба германского клуба «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.

Хёльценбайн выступал за «Айнтрахт» с 1967 по 1981 год, в составе команды он провел 524 матча в различных турнирах и занимает четвертое место по этому показателю. Вместе с клубом полузащитник выиграл Кубок УЕФА и трижды победил в Кубке Германии.