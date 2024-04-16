Награду имени Василия Уткина вручат на ежегодной премии «Герои РПЛ»

Церемония награждения состоится в Центре Кино «Мосфильма» в Москве.

В категории «Спорт» будут вручены награды «Лучший игрок сезона», «Лучший нападающий сезона», «Лучший полузащитник сезона», «Лучший защитник сезона», «Лучший вратарь сезона», «Лучший тренер сезона», «Лучший гол сезона», «Лучший ассист сезона», а также «Открытие сезона».

В категории «Маркетинг» будут вручена награда «Лучший комментатор сезона», которая будет называться «Приз имени Василия Уткина». Также разыграются премии «Лучший match day сезона», «Лучшее промо сезона», «Лучший социальный проект сезона», «Лучший мерч сезона», «Лучший журналист или блогер сезона» и «Лучший Youtube-канал сезона».

Также будут разыграны специальные номинации по решению РПЛ — «Самый медийный футболист» и «Лучший молодой игрок сезона».