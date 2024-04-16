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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Награду имени Василия Уткина вручат на ежегодной премии «Герои РПЛ»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ежегодная премия «Герои РПЛ», на которой будут вручены награды по итогам сезона-2023/24, пройдет 26 мая, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Церемония награждения состоится в Центре Кино «Мосфильма» в Москве.

В категории «Спорт» будут вручены награды «Лучший игрок сезона», «Лучший нападающий сезона», «Лучший полузащитник сезона», «Лучший защитник сезона», «Лучший вратарь сезона», «Лучший тренер сезона», «Лучший гол сезона», «Лучший ассист сезона», а также «Открытие сезона».

В категории «Маркетинг» будут вручена награда «Лучший комментатор сезона», которая будет называться «Приз имени Василия Уткина». Также разыграются премии «Лучший match day сезона», «Лучшее промо сезона», «Лучший социальный проект сезона», «Лучший мерч сезона», «Лучший журналист или блогер сезона» и «Лучший Youtube-канал сезона».

Также будут разыграны специальные номинации по решению РПЛ — «Самый медийный футболист» и «Лучший молодой игрок сезона».

Голосование пройдет в три этапа. С 22 по 30 апреля состоится голосование журналистов, 2—13 мая пройдет голосование болельщиков, 15—23 мая — голосование экспертов.

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