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22:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Титов будет выступать в Медиалиге за «Народную команду»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Егор Титов стал игроком выступающей в Медиалиге «Народной команды», сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Спартак
Титов будет выступать в Медиалиге за «Народную команду» | Источник: Спорт РИА Новости

Условия соглашения с 47-летним полузащитником не уточняются. Титов будет играть за «Народную команду» под девятым номером, под которым он выступал за «Спартак».

Титов играл за «Спартак» с 1992 по 2008 год, провел за «красно-белых» 444 матча, забил 105 мячей и отдал 85 голевых передач. Полузащитник, бывший многолетним капитаном «красно-белых», завоевал со «Спартаком» шесть чемпионств и два Кубка России, трижды становился серебряным призером. Профессиональную карьеру Титов завершил в 2009 году в составе астанинского «Локомотива» (ныне — «Астана»). Он провел свой прощальный матч в сентябре 2012 года, в котором ветераны «Спартака» обыграли ветеранов киевского «Динамо» со счетом 5:3. Титов входил в тренерский штаб «Спартака» в 2015—2016 годах как ассистент Дмитрия Аленичева.

«Народная команда» — клуб Медиалиги, созданный активными болельщиками «Спартака».

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