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15:45 (мск), источник: Московский комсомолец

«50 никогда не выглядели так хорошо»: Дэвид Бекхэм поздравил Викторию с юбилеем: фото шикарной Виктории Бекхэм

Сегодня певица, актриса, модельер и жена Дэвида Бекхэма — Виктория Бекхэм отмечает свой день рождения.

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«С днем рождения, моя прекрасная жена… Когда ты направляешься в этот день рождения, ты должна оглянуться назад и гордиться тем, чего ты достигла, достигла и построила, Posh Spice, бизнесвумен и, конечно, жена капитана Англии. Но твой самый большой успех — это твои дети, ты направляешь их, любишь их и учишь их… Они любят тебя без слов, мы все тебя любим! У тебя особенный день, ты заслуживаешь всего этого. 50, и ты в порядке! Я честен», — написал Дэвид в своих соцсетях.

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