«Любитель сосать яйца гринго». Неймар написал под постом с похвалой Мбаппе после игры с «Барселоной»

В посте, опубликованном на странице Fiqueiputomesmo, было показано, как нападающий «ПСЖ» помогает подняться защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, у которого возникли судороги во время матча между командами в Лиге чемпионов на прошлой неделе.

«Мбаппе снова показывает, что он прекрасный человек, но выставлен злодеем в плохо рассказанной истории», — сказано в описании. Также отмечается, что Килиану свойственен «спортивный дух».

Неймар резко отреагировал на этот ролик, написав в комментариях: «Любитель сосать яйца гринго».

Словом «гринго» в Бразилии зачастую с презрением называют иностранца не из Южной Америки, чаще всего туриста из США и Европы, использующего английский язык в качестве основного.