Белорусы победили на старте турнира по пляжному футболу в Санкт-Петербурге

В стартовом поединке предварительной группы В белорусы одержали волевую викторию над московским клубом «Строгино» с результатом 5:3. Москвичи вышли вперед в конце первой трети матча, а потом белорусская дружина забила четыре мяча подряд. Сначала счет сравнял играющий тренер Вадим Бокач, а затем Андрей Водоевич в течение трех минут оформил хет-трик. В заключительном периоде соперники сократили разрыв до минимума, но потом Юрий Петровский в пятый раз поразил их ворота, сняв все вопросы о победителе.



Следующим соперником белорусов будет чемпион России питерский «Кристалл», за который выступают белорусы Игорь Бриштель и Олег Гапон. В своем стартовом матче «Кристалл» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 10:1, в активе Игоря Бриштеля один гол. Завтра белорусская команда встретится с футболистами «Саратова», которые в первом туре уступили «Строгино», а затем одолели «крылышки» в серии послематчевых пенальти. В последнем поединке предварительного этапа 20 апреля команда Вадима Бокача будет соперничать с «Крыльями Советов».



В предварительной группе А играют сборная России, московский ЦСКА с белорусами Егором Гордецким и Евгением Новиковым в составе, «Лекс» из Санкт-Петербурга, молодежный состав питерского «Кристалла» и «Краснодар-ЮМР», который тренирует наставник национальной сборной Беларуси испанский специалист Николас Альварадо. Его подопечные сначала проиграли «Лексу» (3:6), после чего уверенно победили «молодежку» «Кристалла» (7:3). Ворота краснодарской дружины защищает голкипер национальной сборной Беларуси Михаил Августов.



После завершения группового этапа 21 апреля состоятся стыковые поединки за итоговые места.