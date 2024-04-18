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11:58 (мск), источник: Sport24

«Месси в “Интер Майами” — все равно что Джордан на поле для гольфа». Легенда НФЛ раскритиковал уровень MLS

Легенда американского футбола Джейсон Келси раскритиковал уровень североамериканской лиги MLS, отметив, что не стоит переоценивать игру Лионеля Месси за «Интер Майами».

Источник: Reuters

«В MLS все по-другому. Это не зарубежный футбол. Когда люди говорят о футболе, они представляют все эти замечательные клубы за рубежом, чемпионат мира, а не MLS. Я не говорю, что не хочу смотреть игры MLS, просто это другой уровень. Видеть, как Месси играет за “Майами” — это не то же самое, что его игра в “Барселоне” или на чемпионате мира. Увидеть Майкла Джордана на поле для гольфа — не то же самое, что увидеть его в форме “Чикаго Буллз”.

Одно дело, когда мы говорим о лучшем футболисте мира, который играет на главной мировой сцене. Совсем другое — видеть, как Лионель Месси разрывает “Канзас Сити”», — сказал Келси в подкасте New Heights.

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