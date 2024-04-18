«Месси в “Интер Майами” — все равно что Джордан на поле для гольфа». Легенда НФЛ раскритиковал уровень MLS

«В MLS все по-другому. Это не зарубежный футбол. Когда люди говорят о футболе, они представляют все эти замечательные клубы за рубежом, чемпионат мира, а не MLS. Я не говорю, что не хочу смотреть игры MLS, просто это другой уровень. Видеть, как Месси играет за “Майами” — это не то же самое, что его игра в “Барселоне” или на чемпионате мира. Увидеть Майкла Джордана на поле для гольфа — не то же самое, что увидеть его в форме “Чикаго Буллз”.



Одно дело, когда мы говорим о лучшем футболисте мира, который играет на главной мировой сцене. Совсем другое — видеть, как Лионель Месси разрывает “Канзас Сити”», — сказал Келси в подкасте New Heights.