Агент Дзюбы о слухах про уход Артема из «Локо»: «Лживые вбросы. Цели понятны — раскачать ситуацию под нужным углом. Но ничего не получится» | Источник: Sports.Ru

Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы, высказался о текущем положении форварда в московской команде.

"Я уже говорил несколько дней назад, что Артем полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов, понятны и банальны, но ничего у них не получится.

У Артема прекрасные отношения и с партнерами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артем — один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ — выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом.

Как и бредни про то, что он не думает о тренировках и футболе, участвуя в различных съемках и проявляя медийную активность. Последний раз Дзюба принимал участие в съемках в начале 2024 года, когда у команды были выходные дни. Все материалы, которые выходят в последние месяцы, отсняты сильно заранее.

Но об этом гениальные выдумщики даже не задумались. Или задумались, но все равно специально набрасывают. Футбол всегда был и есть в приоритете. У Артема 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в РПЛ с такой статистикой?