Гурцкая про уход Дзюбы из «Локо»: «Это не фэйк. Его брали первым нападающим. Сейчас они понимают, что он будет вред приносить, сидя на лавке» | Источник: Sports.Ru

— Вы слышали, что Дзюба уходит из «Локомотива»?

— Да.

— Фэйк или не фэйк?

— Нет, не фэйк.

— И куда он? В Китай?

— Я не знаю. Если возьмут его. Но из «Локомотива» уходит.

— А почему? Что не так?

— А что так-то (смеется)? Уже давно что-то не так.

— Понятно, что его брали не для того, чтобы он был форвардом номер один. Или под это его брали?

— Ну да, его брали под это. Они брали его, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они лучше будут искать первого нападающего, — сказал футбольный агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 24 матча, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.