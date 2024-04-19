Гурцкая про уход Дзюбы из «Локо»: «Это не фэйк. Его брали первым нападающим. Сейчас они понимают, что он будет вред приносить, сидя на лавке»
Ранее появилась информация, что «Локомотив» решил расстаться с нападающим этим летом.
Ранее появилась информация, что «Локомотив» решил расстаться с нападающим этим летом.
— Вы слышали, что Дзюба уходит из «Локомотива»?
— Да.
— Фэйк или не фэйк?
— Нет, не фэйк.
— И куда он? В Китай?
— Я не знаю. Если возьмут его. Но из «Локомотива» уходит.
— А почему? Что не так?
— А что так-то (смеется)? Уже давно что-то не так.
— Понятно, что его брали не для того, чтобы он был форвардом номер один. Или под это его брали?
— Ну да, его брали под это. Они брали его, чтобы он был первым нападающим. Сейчас они понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они лучше будут искать первого нападающего, — сказал футбольный агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 24 матча, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.
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