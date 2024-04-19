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16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Американская футболистка рассказала об особенностях жизни в России

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала об особенностях жизни в России. Ее слова приводит «Евро-Футбол.ру».

Источник: Соцсети

Спортсменка заявила, что люди не реагируют на ее паспорт, однако обращают внимание на цвет кожи. «К сожалению, расисты есть везде, во всех странах», — добавила она.

В феврале Уильямс назвала главный недостаток жизни в России. Спортсменка заявила, что проблемой для нее является невозможность часто видеть свою семью.

Футболистка выступает за «Динамо» с января 2023 года. В составе бело-голубых нападающая провела 25 матчей и забила 11 мячей. До этого она играла за израильский клуб «Рамат-ха-Шарон» и московский «Локомотив».

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