Американская футболистка рассказала об особенностях жизни в России

Источник: Соцсети

Спортсменка заявила, что люди не реагируют на ее паспорт, однако обращают внимание на цвет кожи. «К сожалению, расисты есть везде, во всех странах», — добавила она.

В феврале Уильямс назвала главный недостаток жизни в России. Спортсменка заявила, что проблемой для нее является невозможность часто видеть свою семью.