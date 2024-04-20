Впервые с зимы! «Бешикташу» покорилось достижение без Зайнутдинова

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 18-й минуте счет открыл Эрнест Мучи, а на 67-й окончательный результат на табло установил Джексон Мулека.

Это был первый матч команды после увольнения португальского тренера Фернанду Сантуша.

Футболистами руководил Сердар Топрактепе. И ему сразу же покорилось достижение — «Бешикташ» впервые за девять последних матчей одержал сухую победу. Предыдущая подобная победа была датирована еще февралем.

Благодаря этой победе «Бешикташ» набрал 51 балл и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. Что касается «Анкарагюджю», то команда занимает 13-ю строчку с 37 очками в активе.