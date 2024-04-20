Галактионов о возможном уходе Дзюбы из «Локо»: «Не надо обращать внимания на слухи. Все решения — в конце сезона»

— Гуляет в прессе информация, что Дзюба проводит последний сезон в «Локомотиве». Насколько это близко к правде?
— Правильно вы сказали, что эта информация гуляет. Не надо обращать внимания на слухи, мы спокойно готовимся к игре.
Артем — часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Все остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе у всего тренерского штаба. Все решения будут приниматься в конце сезона по всем моментам.
Повторюсь, что он хорошо работает, он часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач на сегодня, — сказал Галактионов.
Статистику нападающего, которому в августе исполнится 36 лет, можно найти здесь.