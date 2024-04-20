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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Галактионов о возможном уходе Дзюбы из «Локо»: «Не надо обращать внимания на слухи. Все решения — в конце сезона»

Дзюба в текущем сезоне провел 19 матчей за «Локомотив», забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Контракт футболиста действует до конца сезона. Если он наберет десять результативных действий за сезон, то его контракт продлится автоматически.

Галактионов о возможном уходе Дзюбы из «Локо»: «Не надо обращать внимания на слухи. Все решения — в конце сезона» | Источник: Sports.Ru

— Гуляет в прессе информация, что Дзюба проводит последний сезон в «Локомотиве». Насколько это близко к правде?

— Правильно вы сказали, что эта информация гуляет. Не надо обращать внимания на слухи, мы спокойно готовимся к игре.

Артем — часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Все остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе у всего тренерского штаба. Все решения будут приниматься в конце сезона по всем моментам.

Повторюсь, что он хорошо работает, он часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач на сегодня, — сказал Галактионов.

Статистику нападающего, которому в августе исполнится 36 лет, можно найти здесь.

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