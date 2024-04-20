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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Галактионов о выходе Дзюбы против «Рубина» и ответе хейтерам и вбросам: «Это не ответ никому. Артем — часть коллектива»

В субботу в Казани «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Дзюба появился на поле на 83-й минуте.
Галактионов о том, стал ли выход Дзюбы против «Рубина» ответом хейтерам и вбросам: «Это не ответ никому. Артем — часть коллектива» | Источник: Sports.Ru

— Выход Дзюбы — ответ хейтерам и вбросам?

— Это не ответ никому. Мы готовимся все вместе. Артем — часть коллектива, мы сосредоточены на решении текущих задач.

То, что всплывает негативная информация, на нее не реагируем. Стараемся действовать сообща на поле, — сказал главный тренер «Локо».

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