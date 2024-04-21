Эдгар Севикян стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша» | Источник: Чемпионат.com

Отметим, что в составе венгерского клуба также выступает экс-защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес.

В субботу, 20 апреля, «Ференцварош» сыграл вничью с «Кишвардой» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Венгрии и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 15 очков. Всего в венгерской лиге будет сыграно 33 тура.