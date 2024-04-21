Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Лечче
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фрозиноне
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
Оренбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:05
Брест
Монако
Футбол. Премьер-лига
18:15
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
18:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
20.04
Жирона
Кадис
41
Футбол. Зарубежный
20.04
Ланс
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Монца
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20.04
Верона
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
20.04
Вулверхэмптон
Арсенал
02
Все события
09:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Месси принес «Интер Майами» победу над «Нэшвиллом» в матче MLS

Дубль и голевая передача Месси помогли «Майами» обыграть «Нэшвилл» в матче MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Интер Майами» на своем поле обыграл «Нэшвилл» в матче чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил аргентинский форвард Лионель Месси (11-я и 81-я минута), который также записал на свой счет результативную передачу на Серхио Бускетса (39). На 3-й минуте встречи автором автогола стал полузащитник хозяев Франко Негри.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер Майами», набрав 18 очков за 10 матчей, идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Нэшвилл» с 7 очками после 8 встреч занимает предпоследнее, 14-е место.

В следующем матче MLS «Интер Майами» в ночь на 28 апреля по московскому времени на выезде сыграет против «Нью-Инглэнда», «Нэшвилл» тогда же примет «Сан-Хосе».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Русский фигурист переехал в Китай и женился на чемпионке. Что творит любовь
'Другое видение семьи': почему расстались Трусова и Кондратюк
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь