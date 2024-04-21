Дубль Месси принес «Интер Майами» победу над «Нэшвиллом» в матче MLS

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Интер Майами» на своем поле обыграл «Нэшвилл» в матче чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил аргентинский форвард Лионель Месси (11-я и 81-я минута), который также записал на свой счет результативную передачу на Серхио Бускетса (39). На 3-й минуте встречи автором автогола стал полузащитник хозяев Франко Негри.

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«Интер Майами», набрав 18 очков за 10 матчей, идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Нэшвилл» с 7 очками после 8 встреч занимает предпоследнее, 14-е место.