Дубль Месси принес «Интер Майами» победу над «Нэшвиллом» в матче MLS
Дубль и голевая передача Месси помогли «Майами» обыграть «Нэшвилл» в матче MLS.
Дубль и голевая передача Месси помогли «Майами» обыграть «Нэшвилл» в матче MLS.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Интер Майами» на своем поле обыграл «Нэшвилл» в матче чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил аргентинский форвард Лионель Месси (11-я и 81-я минута), который также записал на свой счет результативную передачу на Серхио Бускетса (39). На 3-й минуте встречи автором автогола стал полузащитник хозяев Франко Негри.
«Интер Майами», набрав 18 очков за 10 матчей, идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Нэшвилл» с 7 очками после 8 встреч занимает предпоследнее, 14-е место.
В следующем матче MLS «Интер Майами» в ночь на 28 апреля по московскому времени на выезде сыграет против «Нью-Инглэнда», «Нэшвилл» тогда же примет «Сан-Хосе».