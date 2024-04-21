В Англии футбольная команда девочек выиграла чемпионат для мальчиков, не потерпев ни одного поражения

«Куинз Парк Лейдиз» заняла первое место в третьем дивизионе Молодежной футбольной лиги Борнмута. Команда не потерпела ни одного поражения, выиграв 18 матчей и четырежды сыграв вничью.

Женская команда опередила 11 мужских, забив 61 гол и пропустив 11. По итогу всех своих сыгранных матчей «Куинз Парк Лейдиз» набрали 58 очков, что на 16 больше, чем у ближайшего конкурента, которому оставалось провести еще две игры.