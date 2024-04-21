В Англии футбольная команда девочек выиграла чемпионат для мальчиков, не потерпев ни одного поражения
В Англии команда девочек стала победителем юношеского турнира для мальчиков возрастом до 12 лет.
В Англии команда девочек стала победителем юношеского турнира для мальчиков возрастом до 12 лет.
«Куинз Парк Лейдиз» заняла первое место в третьем дивизионе Молодежной футбольной лиги Борнмута. Команда не потерпела ни одного поражения, выиграв 18 матчей и четырежды сыграв вничью.
Женская команда опередила 11 мужских, забив 61 гол и пропустив 11. По итогу всех своих сыгранных матчей «Куинз Парк Лейдиз» набрали 58 очков, что на 16 больше, чем у ближайшего конкурента, которому оставалось провести еще две игры.
Примечательно, что изначально местная футбольная ассоциация не хотела допускать женскую команду до мужского турнира, но тренер «Куинз Парк Лейдиз» Тоби Грин убедил руководство, что его коллектив достаточно хорош, чтобы выступать наравне с мальчиками.