Рэпер T-Killah о погоне Овечкина за Гретцки: «Всей Россией ждем, чтобы наш хоккеист стал лучшим в мире. Его рекорд будет подарком для нашей истории» | Источник: Sports.Ru

"Мы все ждем момента, когда он все-таки побьет рекорд Гретцки. Хорошо, что ему удалось раскидаться в последних матчах, потому что старт сезона у него был не совсем результативным.

Мы с Сашей периодически переписываемся, я подбадриваю его, он тоже мне может пожелать удачи в каких-то моих начинаниях.

Хорошо, что «Вашингтон» хоть и не без проблем, но вышел в плей-офф. Хочется, чтобы помимо рекорда Саша во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. Но, что касается рекорда Гретцки, то думаю, что мы всей Россией ждем, чтобы наш хоккеист стал лучшим в мире.