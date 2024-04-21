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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Рэпер T-Killah о погоне Овечкина за Гретцки: «Всей Россией ждем, чтобы наш хоккеист стал лучшим в мире. Его рекорд будет подарком для нашей истории»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Рэпер T-Killah о погоне Овечкина за Гретцки: «Всей Россией ждем, чтобы наш хоккеист стал лучшим в мире. Его рекорд будет подарком для нашей истории» | Источник: Sports.Ru

"Мы все ждем момента, когда он все-таки побьет рекорд Гретцки. Хорошо, что ему удалось раскидаться в последних матчах, потому что старт сезона у него был не совсем результативным.

Мы с Сашей периодически переписываемся, я подбадриваю его, он тоже мне может пожелать удачи в каких-то моих начинаниях.

Хорошо, что «Вашингтон» хоть и не без проблем, но вышел в плей-офф. Хочется, чтобы помимо рекорда Саша во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. Но, что касается рекорда Гретцки, то думаю, что мы всей Россией ждем, чтобы наш хоккеист стал лучшим в мире.

Россия и так им гордится, но его рекорд будет подарком для всей нашей истории. Но пока забегать вперед не хочется, Саша тоже этого не любит. Он просто делает свое дело. Однако все предпосылки к тому, что рекорд Гретцки падет, имеются«, — сказал рэпер и президент медиафутбольного клуба “Родина Медиа” Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah.

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