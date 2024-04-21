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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Суарес 50 раз ассистировал Месси — больше всех в карьере Лионеля

В матче с «Нэшвиллом» уругвайский форвард «Интер Майами» помог аргентинцу сравнять счет на 11-й минуте.

Суарес 50 раз ассистировал Месси — больше всех в карьере Лионеля | Источник: Sports.Ru

Это был 50-й голевой пас Суареса Месси. Ни один другой футболист не отдал Лионелю столько результативных передач в течение его карьеры.

До «Интер Майами» нападающие вместе выступали за «Барселону».

Месси тащит «Майами» в лидеры МЛС: дубль и ассист на дебютный гол Бускетса.

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