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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Винисиус стал лучшим бомбардиром в класико (7 голов) среди бразильцев, обогнав Роналдо

Винисиус Жуниор реализовал пенальти в матче Ла Лиги с «Барселоной» (3:2).

Винисиус стал лучшим бомбардиром в класико (7 голов) среди бразильцев, обогнав Роналдо | Источник: Sports.Ru

Вингер «Реала» забил 7-й гол в класико и вышел на первое место в истории среди бразильцев, обогнав Роналдо и Эваристо де Маседо, на счету которых по 6 мячей.

По 5 голов в противостоянии «Мадрида» и «блауграны» на счету Джованни, Ривалдо и Роналдиньо. По 3 мяча забили Неймар и Ромарио.

Подробнее статистика Винисиуса — здесь.

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