Винисиус стал лучшим бомбардиром в класико (7 голов) среди бразильцев, обогнав Роналдо
Винисиус Жуниор реализовал пенальти в матче Ла Лиги с «Барселоной» (3:2).
Винисиус Жуниор реализовал пенальти в матче Ла Лиги с «Барселоной» (3:2).
Вингер «Реала» забил 7-й гол в класико и вышел на первое место в истории среди бразильцев, обогнав Роналдо и Эваристо де Маседо, на счету которых по 6 мячей.
По 5 голов в противостоянии «Мадрида» и «блауграны» на счету Джованни, Ривалдо и Роналдиньо. По 3 мяча забили Неймар и Ромарио.
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