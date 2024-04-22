Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21.04
Реал
Барселона
32
Футбол. Зарубежный
21.04
ПСЖ
Лион
41
Футбол. Зарубежный
21.04
Монца
Аталанта
12
Футбол. Премьер-лига
21.04
Ростов
Спартак
15
Футбол. Зарубежный
21.04
Фрайбург
Майнц
11
Все события
09:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кузьмичев о будущем Дзюбы: «С учетом его возраста и габаритов “Локо”, наверное, рассматривает более молодого форварда. Артему тяжело набирать форму после травмы»

— Верите в то, что в «Локомотиве» приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?

Кузьмичев о будущем Дзюбы: «С учетом его возраста и габаритов “Локо”, наверное, рассматривает более молодого форварда. Артему тяжело набирать форму после травмы» | Источник: Sports.Ru

— Скажем так… Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.

— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?

— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема? — сказал бывший директор академии «Локомотива».

Читайте также от «Sports»
«В США даже дети понимают, что делать на дорожке. А у нас порой не понимают 30-летние». Интервью с самой быстрой девушкой России
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь