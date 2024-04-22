Кузьмичев о будущем Дзюбы: «С учетом его возраста и габаритов “Локо”, наверное, рассматривает более молодого форварда. Артему тяжело набирать форму после травмы» | Источник:

— Скажем так… Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.