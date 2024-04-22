Роналду исключили из числа фаворитов на «Золотой мяч»

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание награды. Второе место занимает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, а замыкает топ-3 Харри Кейн из «Баварии».

Отметим, что первую двадцатку претендентов покинул Криштиану Роналду, а также капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

В свою очередь в топ-20 были включены Антонио Рюдигер, Джереми Фримпонг и Йозуа Киммих. Действующий обладатель награды Лионель Месси, представляющий «Интер Майами», занимает 20 место.

Топ-20 фаворитов на «Золотой мяч» выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

3. Харри Кейн («Бавария»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Винисиус Жуниор («Реал»);

6. Флориан Виртц («Байер»);

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Родриго («Реал»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Антонио Рюдигер («Реал»);

12. Антуан Гризманн («Атлетико»);

13. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

16. Деклан Райс («Арсенал»);

17. Джереми Фримпонг («Байер»);

18. Лаутаро Мартинес («Интер»);

19. Йозуа Киммих («Бавария»);

20. Лионель Месси («Интер Майами»).