Роналду исключили из числа фаворитов на «Золотой мяч»
Популярный журнал Goal опубликовал топ-20 фаворитов на получение «Золотого мяча», сообщают Vesti.kz.
Популярный журнал Goal опубликовал топ-20 фаворитов на получение «Золотого мяча», сообщают Vesti.kz.
Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание награды. Второе место занимает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, а замыкает топ-3 Харри Кейн из «Баварии».
Отметим, что первую двадцатку претендентов покинул Криштиану Роналду, а также капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.
В свою очередь в топ-20 были включены Антонио Рюдигер, Джереми Фримпонг и Йозуа Киммих. Действующий обладатель награды Лионель Месси, представляющий «Интер Майами», занимает 20 место.
Топ-20 фаворитов на «Золотой мяч» выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
3. Харри Кейн («Бавария»);
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
5. Винисиус Жуниор («Реал»);
6. Флориан Виртц («Байер»);
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
8. Родри («Манчестер Сити»);
9. Родриго («Реал»);
10. Букайо Сака («Арсенал»);
11. Антонио Рюдигер («Реал»);
12. Антуан Гризманн («Атлетико»);
13. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
15. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
16. Деклан Райс («Арсенал»);
17. Джереми Фримпонг («Байер»);
18. Лаутаро Мартинес («Интер»);
19. Йозуа Киммих («Бавария»);
20. Лионель Месси («Интер Майами»).