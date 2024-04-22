Стал известен победитель Юношеской лиги УЕФА

Встреча, прошедшая в Ньоне, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Христос Музакитис (60-я минута, с пенальти), Антонис Папаканеллос (61) и Теофанис Бакулас (66).

«Олимпиакос» стал первой греческой командой, ставшей победителем турнира под эгидой УЕФА. Ранее до финала доходил только «Панатинаикос», который в 1971 году уступил в решающем матче Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) амстердамскому «Аяксу».