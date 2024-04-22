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22:57 (мск), источник: Sports.Ru

Джокович стал спортсменом года по версии Laureus

Новак Джокович выиграл премию Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года».

Премия вручается спортсменам и командам за достижения в 2023 году.

Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Он установил рекорд по количеству титулов «Большого шлема».

Серб обошел футболистов Лионеля Месси и Эрлинга Холанд, гонщика Макса Ферстаппена, легкоатлетов Ноа Лайлса и Армана Дюплантиса.

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