Джокович стал спортсменом года по версии Laureus
Новак Джокович выиграл премию Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года».
Новак Джокович выиграл премию Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года».
Премия вручается спортсменам и командам за достижения в 2023 году.
Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Он установил рекорд по количеству титулов «Большого шлема».
Серб обошел футболистов Лионеля Месси и Эрлинга Холанд, гонщика Макса Ферстаппена, легкоатлетов Ноа Лайлса и Армана Дюплантиса.