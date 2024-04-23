Далот о Роналду: «Он одержим идеей совершенствования на работе и в жизни — в вопросах тела, разума и семьи» | Источник: Sports.Ru

Он обладает невероятной энергией и одержим идеей совершенствования как на работе, так и в жизни — в вопросах тела, разума и семьи«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед” и сборной Португалии.

Диогу Далот и Роналду вместе выступали в «МЮ» во время второго прихода Криштиану в клуб в 2021 году. Кроме того, оба игрока выступают за сборную Португалии.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 25 матчей, в которых набрал 39 (29+10) очков.