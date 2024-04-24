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16:02 (мск), источник: Sport24

Легендарный футболист СССР получил 12 лет тюрьмы: это была месть отца девушки, на которой он не захотел жениться

История, о которой почти никто не знал.

Легендарный футболист СССР получил 12 лет тюрьмы: это была месть отца девушки, на которой он не захотел жениться | Источник: Sport24

Эдуард Стрельцов был самым известным футболистом СССР из числа тех, чью карьеру прервала тюрьма. О его печальной истории Sport24 писал не раз.

На всю страну прогремело и дело Юрия Севидова. В 23 года, сев за руль в нетрезвом состоянии, он сбил на машине известного академика. Позже тот скончался на операционном столе. Как утверждали, из-за ошибки молодого хирурга с наркозом. Но Севидову дали максимальное наказание по этой статье — 10 лет.

А вот история еще одного футболиста — защитника ЦСКА и сборной СССР и тезки Севидова Юрия Сауха — долгое время оставалась темной. Было известно лишь то, что в 1981 году он при загадочных обстоятельствах получил 12 (!) лет тюрьмы. Потом вернулся в футбол, немного поработал тренером.

По одной из гулявших версий, Сауха, как и Стрельцова, посадили за изнасилование. Но ее опроверг бывший партнер футболиста, защитник ЦСКА 1970-х годов Сергей Ольшанский. Вот что он рассказал в интервью «СЭ».— Там не изнасилование, там другое. Юрка не женился на девушке, хоть обещал. Она свела счеты с жизнью. А у нее отец — полковник. Вот и упекли Сауха на 12 лет. Отсидел от звонка до звонка.

Ольшанский после тюрьмы встречался с Саухом. И рассказал такие подробности:

— Он молодец — не опустился, уркой не стал. Культурный человек, по нему не скажешь, что такой срок отмотал. Когда освободился, мы встретились. Зима, мороз — а Юрка в легкой курточке. Пуховик ему подарил. Потом я надел мундир полковника, взял Бубукина, и двинули в райисполком. Выхлопотали Юрке жилье. По закону, если сохранилась московская прописка, человек, отсидевший в тюрьме, имел право на жилплощадь.

В футбольном плане, помимо четырех лет в ЦСКА, Саух вошел в историю из-за своего автогола в 1980 году. Тогда Саух играл за «Локомотив» и в решающем матче с «Кубанью» за право остаться в Высшей лиге срезал мяч в свои ворота. Потом был последний в его карьере сезон — в ставропольском «Динамо». А после него — история, которая прервала карьеру и сломала жизнь.

Умер Саух в 2021 году. Ему было 69 лет…

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