Капелло о Евро-2024: «Беллингем и Мбаппе будут делать разницу. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Роналду»
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.
«Есть два игрока, которые будут делать разницу — Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Криштиану [Роналду]», — сказал бывший тренер клубов Серии А и сборной России.
«Месси, Пеле и Марадона — гении, Роналду — нет. Он очень близок». Капелло о футболистах.