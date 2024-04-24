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01:57 (мск), источник: Sports.Ru

Капелло о Евро-2024: «Беллингем и Мбаппе будут делать разницу. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Роналду»

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

Капелло о Евро-2024: «Беллингем и Мбаппе будут делать разницу. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Роналду» | Источник: Sports.Ru

«Есть два игрока, которые будут делать разницу — Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Криштиану [Роналду]», — сказал бывший тренер клубов Серии А и сборной России.

«Месси, Пеле и Марадона — гении, Роналду — нет. Он очень близок». Капелло о футболистах.

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