Капелло о Евро-2024: «Беллингем и Мбаппе будут делать разницу. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Роналду» | Источник:

«Есть два игрока, которые будут делать разницу — Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Криштиану [Роналду]», — сказал бывший тренер клубов Серии А и сборной России.