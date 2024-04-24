«Локо» ищет замену Дзюбе. Грулев, Голенков, Шитов, Конате и Воробьев — в шорт-листе («Чемпионат») | Источник: Sports.Ru

В список вошли Мохамед Конате из «Ахмата», Владислав Шитов из «Крыльев Советов», Мирлинд Даку из «Рубина», Вячеслав Грулев из «Динамо», Егор Голенков из «Ростова», Воробьев из «Оренбурга», Джонатан Теофилус Окоронкво из тульского «Арсенала» и Иван Тимошенко из «Родины».

«В “Локомотиве” окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда. Помимо вариантов на российском рынке, идет изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.