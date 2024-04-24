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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Капелло о Беллингеме: «Только суперигроки могут так играть в этом возрасте — Месси и некоторые другие»

"Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте — Месси и некоторые другие.

Он провел невероятную игру в таком важном матче, как класико, потому что он был очень хорош на каждом участке поля. Он возвращался в оборону и надежно обращался с мячом.

Болельщики понимают, что этот игрок хочет побеждать. Он бегает и борется«, — сказал бывший тренер “Реала”.

«Месси, Пеле и Марадона — гении, Роналду — нет. Он очень близок». Капелло о футболистах.

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