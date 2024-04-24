Капелло о Беллингеме: «Только суперигроки могут так играть в этом возрасте — Месси и некоторые другие»
"Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте — Месси и некоторые другие.
"Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте — Месси и некоторые другие.
Он провел невероятную игру в таком важном матче, как класико, потому что он был очень хорош на каждом участке поля. Он возвращался в оборону и надежно обращался с мячом.
Болельщики понимают, что этот игрок хочет побеждать. Он бегает и борется«, — сказал бывший тренер “Реала”.
«Месси, Пеле и Марадона — гении, Роналду — нет. Он очень близок». Капелло о футболистах.