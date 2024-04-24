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16:57 (мск), источник: Sports.Ru

Влахович о Роналду: «Один из лучших в истории. Мне нравились его движения, инстинкт убийцы во времена “МЮ”

— Какие нападающие тебя восхищали, когда ты был моложе?

Влахович о Роналду: «Один из лучших в истории. Мне нравились его движения, инстинкт убийцы во времена “МЮ” | Источник: Sports.Ru

— Криштиану Роналду, за которым я слежу со времен «Манчестера», когда он был левым вингером. Мне нравились его движения, его инстинкт убийцы, я думаю, он один из лучших в истории.

Еще мне очень нравился Златан [Ибрагимович], мне нравился Фернандо Торрес с его немного длинными волосами во времена «Ливерпуля». И еще Карим Бензема, которого я обожаю, — сказал форвард «Ювентуса».

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