Влахович о Роналду: «Один из лучших в истории. Мне нравились его движения, инстинкт убийцы во времена “МЮ” | Источник:

— Криштиану Роналду, за которым я слежу со времен «Манчестера», когда он был левым вингером. Мне нравились его движения, его инстинкт убийцы, я думаю, он один из лучших в истории.