Лалас о дубле Месси «Нэшвиллу»: «Оба гола не были особенными — будь это не Лео, мы бы подумали: “Да ладно, неважно”. Теперь его голы ассоциируются с МЛС»

Лалас о дубле Месси «Нэшвиллу»: «Оба гола не были особенными — будь это не Лионель, мы бы подумали: “Да ладно, неважно”. Он много лет делал это в “Барсе” и сборной Аргентины — теперь его голы ассоциируются с МЛС» | Источник: Sports.Ru

«Он невероятен. Игра была очень интересной, потому что голы, которые он забивал, теперь стали ассоциироваться с МЛС. Он делал это в течение многих лет в составе “Барселоны” и сборной Аргентины, и мы ассоциируем их с этими волшебными моментами.

И все же оба этих гола не были чем-то особенным. Если бы это был не Месси, мы бы подумали: «Да, ладно, неважно, просто пенальти и командная ошибка, которой он все-таки воспользовался».

Но величие заключается в том, что это делает Месси, и он делает это постоянно в составе команды, играющей в розовой форме — каждый раз, когда они выходят на поле, нужно смотреть телевизор. И чаще всего они добиваются успеха.