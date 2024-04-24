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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Лалас о дубле Месси «Нэшвиллу»: «Оба гола не были особенными — будь это не Лео, мы бы подумали: “Да ладно, неважно”. Теперь его голы ассоциируются с МЛС»

В матче МЛС в прошлое воскресенье нападающий «Интер Майами» сделал дубль и отдал голевой пас на Серджи Бускетса.
Лалас о дубле Месси «Нэшвиллу»: «Оба гола не были особенными — будь это не Лионель, мы бы подумали: “Да ладно, неважно”. Он много лет делал это в “Барсе” и сборной Аргентины — теперь его голы ассоциируются с МЛС» | Источник: Sports.Ru

«Он невероятен. Игра была очень интересной, потому что голы, которые он забивал, теперь стали ассоциироваться с МЛС. Он делал это в течение многих лет в составе “Барселоны” и сборной Аргентины, и мы ассоциируем их с этими волшебными моментами.

И все же оба этих гола не были чем-то особенным. Если бы это был не Месси, мы бы подумали: «Да, ладно, неважно, просто пенальти и командная ошибка, которой он все-таки воспользовался».

Но величие заключается в том, что это делает Месси, и он делает это постоянно в составе команды, играющей в розовой форме — каждый раз, когда они выходят на поле, нужно смотреть телевизор. И чаще всего они добиваются успеха.

Прямо сейчас Месси находится в бешеной форме, и если бы он продолжал в том же духе, мы бы увидели историю", — сказал бывший защитник сборной США в подкасте State of the Union.

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