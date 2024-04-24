Росси о Месси и Роналду: «Криштиану — лучший форвард планеты, Лионель более интеллектуален — наблюдать за его игрой мне нравится больше» | Источник: Sports.Ru

Роналду из вингера стал лучшим форвардом планеты, и все, что его волнует — это голы. Месси — бомбардир, но он взаимодействует с партнерами, и я ценю его как игрока, который любит заходить глубоко в атаку и получать мяч.

Месси — более интеллектуальный игрок, и некоторые люди не понимают эту часть игры. Те, кто понимает, ценят это больше.