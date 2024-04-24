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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Росси о Месси и Роналду: «Криштиану — лучший форвард планеты, Лионель более интеллектуален — наблюдать за его игрой мне нравится больше»

"Они привносят в игру разные вещи, поэтому сравнивать их очень сложно. Разные позиции, разный стиль игры и интерпретация.

Росси о Месси и Роналду: «Криштиану — лучший форвард планеты, Лионель более интеллектуален — наблюдать за его игрой мне нравится больше» | Источник: Sports.Ru

Роналду из вингера стал лучшим форвардом планеты, и все, что его волнует — это голы. Месси — бомбардир, но он взаимодействует с партнерами, и я ценю его как игрока, который любит заходить глубоко в атаку и получать мяч.

Месси — более интеллектуальный игрок, и некоторые люди не понимают эту часть игры. Те, кто понимает, ценят это больше.

Вот почему мне больше нравится наблюдать за игрой Месси. Все зависит от предпочтений, только от этого. В Испании мне посчастливилось играть против них в ту эпоху«, — сказал бывший форвард “МЮ”, “Вильярреала” и сборной Италии в интервью DAZN.

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