Росси о Месси и Роналду: «Криштиану — лучший форвард планеты, Лионель более интеллектуален — наблюдать за его игрой мне нравится больше»

Роналду из вингера стал лучшим форвардом планеты, и все, что его волнует — это голы. Месси — бомбардир, но он взаимодействует с партнерами, и я ценю его как игрока, который любит заходить глубоко в атаку и получать мяч.
Месси — более интеллектуальный игрок, и некоторые люди не понимают эту часть игры. Те, кто понимает, ценят это больше.
Вот почему мне больше нравится наблюдать за игрой Месси. Все зависит от предпочтений, только от этого. В Испании мне посчастливилось играть против них в ту эпоху«, — сказал бывший форвард “МЮ”, “Вильярреала” и сборной Италии в интервью DAZN.