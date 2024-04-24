«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо» | Источник:

Почему не уехал в Европу? Там может быть много разных закулисных игр. Все его данные, мощь, техника, которые нужны топовому форварду, у него есть. Наверное, какие-то моменты, связанные с тем, что он долгое время сидел на замене… По разным причинам может не получиться.