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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо»

"Дзюба, мне кажется, всем уже все доказал. Он футболист высокого класса, европейского уровня.

«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо» | Источник: Sports.Ru

Почему не уехал в Европу? Там может быть много разных закулисных игр. Все его данные, мощь, техника, которые нужны топовому форварду, у него есть. Наверное, какие-то моменты, связанные с тем, что он долгое время сидел на замене… По разным причинам может не получиться.

Единственное, он любил быстро ездить. Мы жили практически в одном районе, после тренировки минут через 10 он писал мне, что уже дома. Настолько он любил быстро ездить и умел это делать«, — рассказал экс-игрок “Спартака”.

В марте Яковлев присоединился к медиафутбольному клубу журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена «БроукБойз».

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