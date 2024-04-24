Галактионов о Дзюбе: «Нас устраивает Глушенков как “ложная девятка”. Артем — амбициозный, хочет играть, но у нас скоростная и мобильная команда в атаке»

Судья матча Сергей Цыганок назначил два пенальти в ворота железнодорожников, которые реализовал Николай Калинский.
— Я чувствую огромную радость и гордость за наших ребят. Потому что перевернуть такой матч и выиграть его после 0:2 — это бесценно. Мы их поблагодарили сейчас, они красавцы.
Это в очередной раз показывает, что у нашей команды есть характер, воля и желание. Да, может быть, чего‑то не хватает, но главное, что когда мы взвинтили темп в концовке, показали, что у нашей команды характер бойцов.
— Как оцениваете судейство?
— Я уже один раз прокомментировал работу арбитров, понес за это заслуженное наказание. Поэтому я оцениваю характер только своей команды.
— Почему Артем Дзюба не разминался?
— Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование Макса Глушенкова на позиции «ложной девятки».
Понятно, что ему (Дзюбе) неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки.
Может быть, и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали.
Мы Артема видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды, — сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо».