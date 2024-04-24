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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Галактионов о Дзюбе: «Нас устраивает Глушенков как “ложная девятка”. Артем — амбициозный, хочет играть, но у нас скоростная и мобильная команда в атаке»

«Локомотив» в гостях вырвал победу у «Пари НН» (3:2) в 21-м туре Мир РПЛ, забив на 92-й и 96-й минутах.

Галактионов о Дзюбе: «Нас устраивает Глушенков как “ложная девятка”. Артем — амбициозный, хочет играть, но у нас скоростная и мобильная команда в атаке» | Источник: Sports.Ru

Судья матча Сергей Цыганок назначил два пенальти в ворота железнодорожников, которые реализовал Николай Калинский.

— Я чувствую огромную радость и гордость за наших ребят. Потому что перевернуть такой матч и выиграть его после 0:2 — это бесценно. Мы их поблагодарили сейчас, они красавцы.

Это в очередной раз показывает, что у нашей команды есть характер, воля и желание. Да, может быть, чего‑то не хватает, но главное, что когда мы взвинтили темп в концовке, показали, что у нашей команды характер бойцов.

— Как оцениваете судейство?

— Я уже один раз прокомментировал работу арбитров, понес за это заслуженное наказание. Поэтому я оцениваю характер только своей команды.

— Почему Артем Дзюба не разминался?

— Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование Макса Глушенкова на позиции «ложной девятки».

Понятно, что ему (Дзюбе) неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки.

Может быть, и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали.

Мы Артема видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды, — сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо».

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