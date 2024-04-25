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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Непомнящий о Соболеве: «Мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы. Но все время на нервах, самоутверждается там, где не нужно»

— В матче с «Ростовом» Александр вышел на замену, отдал голевой пас. Но, по мнению судейских экспертов, успел наиграть на удаление…

Непомнящий о Соболеве: «Мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы. Но все время на нервах, самоутверждается там, где не нужно» | Источник: Sports.Ru

— Конечно, наиграл! В том-то и его беда. Соболев все время на нервах. Его надо успокоить!

— Каким образом?

— Соболеву надо понимать, что он игрок основного состава, что он состоялся, что никакие ошибки на поле и вне его ему уже не прощаются. А Александр все мучается, терзает себя из-за того, что не всегда проходит в состав… Рефлексия.

— В ноябре прошлого года вы сказали про него следующее: «С огромным самомнением. Порой ведет себя как Иванушка-дурачок». Не увидели изменений в его поведении за это время?

— К сожалению, нет. Обидно за него! Этот парень мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы в «Зените», когда Артем чувствовал себя комфортно. А Соболев этого комфорта не ощущает. Почему? Тренер должен дать ему почувствовать, что верит в него. У Соболева как у футболиста есть все необходимые качества. Абсолютно все! Умеет забивать, есть голевое чутье, навязывает борьбу, способен выдать хороший, обостряющий пас, есть спортивное нахальство.

— Но зачем же он выходит при счете 3:1 и начинает размахивать руками, бить локтями?

— Самоутверждается там, где не нужно! Все же идет от головы, — сказал экс-тренер «Томи».

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