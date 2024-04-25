Глаза и уши футбольных матчей. Что входит в обязанности делегатов

Источник: Фото из личного архива Ивана Цитовича

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Международный день делегата, который был утвержден Генеральной ассамблеей ООН, отмечается 25 апреля. Делегат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и комиссар Российского футбольного союза (РФС) Иван Цитович рассказал ТАСС о том, что делают данные специалисты во время матчей.

Делегат в футболе является официальным лицом, которое назначается проводящей организацией на конкретный матч. Он отвечает за организацию и проведение игры. Делегат работает без помощников, но ему оказывает содействие матч-менеджер от клуба, который принимает встречу. «Делегат, как глаза и уши проводящей организации на месте, при необходимости всегда имеет связь с администрацией, если какие-то критические ситуации происходят, он может связаться с руководством, доложить о ситуации, совместно принять какое-то решение, — сказал Цитович. — Помощников у делегата на матче нет. Но от каждого клуба, принимающего игру, есть матч-менеджер, в работу которого входит организация игры со стороны клуба. Делегат матча совместно с матч-менеджером работает над проведением игры». Во время самой игры делегат наблюдает за проведением матча, поведением болельщиков, действием команд, их представителей, протоколирует все инциденты, которые происходят, по возможности делает видео или фотофиксацию.

«В обязанности делегата входит обеспечение организации матчей и соблюдение многочисленных регламентов соревнований. Делегат действует от имени организации, которая его назначает, является главным лицом по отношению к другим должностным лицам. Он обладает всеми полномочиями по вопросам организации матча и сообщает в администрацию о нарушениях регламентов соревнований и о любых инцидентах, которые происходят до, во время и после матча», — добавил собеседник агентства.

Цитович рассказал, как проходит работа делегатов на матчах в России. «У нас есть утвержденный график соревнований, календарь игр, — сказал он. — На матчи Кубка России назначают делегата примерно за две недели, на матчи УЕФА — за месяц. Делегату назначают определенный матч, он подтверждает, что готов на нем работать, дальше связывается с принимающей командой. Обычно делегат приезжает за день до матча, проводит там инспекцию стадиона, проверяет инфраструктуру, качество газона, все помещения, которые задействованы в ходе матча, общается по всем организационным вопросам с представителями команд».

«В день матча всегда проводится инспекция стадиона и футбольного поля и предматчевое совещание, что является одним из ключевых элементов в рамках подготовки к матчу. На нем присутствуют все задействованные в проведении игры стороны, помимо делегата, это представители обеих команд, сотрудники безопасности, полиция, пожарные, медработники, администрация стадиона, пресс-служба, вещатель. На нем обсуждаются все аспекты игры, проверяется форма команд, чтобы она не пересекалась по цветам у игроков, вратарей, судейской бригады. Само совещание можно разделить на два этапа: спортивная составляющая и безопасность», — добавил Цитович.

По словам делегата, во время обсуждения спортивной составляющей на совещании рассматриваются приезд команд на стадион, процедура заявки игроков, полив поля, обратный отсчет, разминка, выход, построение, клубные активности, если планируются — активности от болельщиков, вопросы по судейству, освещению стадиона, работе табло, по телевизионному вещанию, СМИ, процедуре допинг-контроля. В вопросы безопасности входят начало запуска зрителей, процедуры досмотра, меры безопасности для гостевых болельщиков, порядок аккредитации, допуск болельщиков. «Непосредственно перед матчем, когда приезжают команды, проверяются все медицинские требования — это наличие скорой помощи, дежурного врача, носилок с бригадой, работа дефибрилляторов. Далее приезжают команды, заполняются составы на матч, начинается запуск зрителей, делегат проверяет, как осуществляется запуск болельщиков, процедуру досмотра. Уже перед самим матчем проводится контроль, как команды выходят на построение, чтобы это все было вовремя с соблюдением обратного тайминга», — добавил Цитович.

Стать делегатом

В теории делегат на первом этапе проверки может инициировать отмену проведения матча. Цитович рассказал, что с трудом это представляет, так как таких случаев у него не было. «Например, последствия какого-то парада или концерта на стадионе — поле перекопано и газона нет. На таком стадионе матч проводиться не может, он сообщает об этом в администрацию проводящей соревнование организации, принимается дальнейшее решение, — сказал он. — Но это все только в теории, на практике не могу вспомнить эпизодов, когда за день до игры случилось что-то экстренное, из-за чего встреча может быть отменена».

«Но есть определенные пункты регламента, невыполнение которых влечет отмену матча. Может пропасть освещение, если в течение часа не восстановится, то отмена. Также неприезд команды на матч и невыход на футбольное поле в течение часа. Существуют определенные моменты, которые могут помешать проведению матча», — добавил собеседник агентства.

Цитович считает, что для проведения матча на должном уровне точно необходима работа делегата. Именно данный специалист следит за соблюдением всех требованием, а также отвечает за их соответствие. По словам Цитовича, как правило, делегатами являются сотрудники либо федераций футбола, либо лиг. Это люди, которые уже работали в спорте, имеют опыт организации матчей, а также прошли подготовку и сдали экзамены для подтверждения статуса. При этом делегат не является основной должностью и профессией, это дополнительные обязанности.

«Если говорить о начале пути, то существует ряд вузов, которые обучают спортивному направлению, в дальнейшем при трудоустройстве в спортивную организацию есть шансы стать делегатом, — сказал Цитович. — Я работаю на матчах Кубка России и турнирах под эгидой УЕФА. Списки делегатов формируются и утверждаются на сезон каждый год. Также происходит ротация, кто-то заканчивает, новое поколение начинает этим заниматься. Я работаю в РФС с 2008 года на разных должностях, но всегда хотелось быть больше вовлеченным в непосредственно футбольные матчи. Набравшись опыта, стал выполнять эти функции».

Запоминающиеся моменты

«Делегату в целом работать проще на финальных играх, чем на обычных. Потому что в организации такого матча задействованы очень много других сотрудников, то есть отдельных людей, которые отвечают за только безопасность, за СМИ и другие направления, — сказал Цитович. — Делегат же контролирует какие-то глобальные процессы, вовлечен в какие-то серьезные конфликтные ситуации. Большая часть вопросов решается на уровне своих специалистов. Бывает, что игра прошла без замечания, а после нее — что угодно может случиться. Все это вносится в рапорт делегата, который является основанием для открытия дисциплинарного дела против какого-то клуба, а потом применяются различные санкции».

Цитович вспомнил случай перед Суперфиналом Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» в 2023 году. «Я, судейский инспектор, резервный судья едем на предматчевое совещание, подъезжаем к стадиону, — сказал он. — Для прохода на Суперфинал Кубка России нужна карта болельщика, подъезжаем к КПП, проверяют у нас эти карты болельщика, оказывается, что у водителя ее нет, случилась заминка, водителю пришлось выходить, резервный арбитр сел за руль, поехали дальше».

Из международных матчей Цитович выделил ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы между софийским ЦСКА и «Копенгагеном» (1:2). «Первый международный матч был не особо интересным, так как поначалу тебя назначают на игры низкого уровня, — отметил Цитович. — Если говорить о запоминающихся, то вспомню матч ЦСКА (София) — “Копенгаген”, во время игры судья удалил игрока болгарской команды. Местные болельщики сходили с ума, считали, что арбитр неправильно судит, начали себя агрессивно вести. Полиции пришлось выводить судей с поля под щитами, так как в них летело все подряд, начались скандирования против УЕФА и судей».

«Также там был посол Дании с вип-гостями, они тоже чуть не попали под раздачу. То есть ситуация была не очень приятная. Для выхода со стадиона пришлось нас всех взять в окружение полицией, чтобы мы смогли сесть в машину. Но в целом это все по-разному, матч на матч не приходится, большинство игр проходит мирно и спокойно, без всяких нарушений», — добавил собеседник агентства.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. Цитович рассказал, что, несмотря на отстранение команд, взаимодействие с УЕФА с точки зрения делегатов проходит на самом хорошем уровне. «В УЕФА есть отдельное подразделение, которое занимается с делегатами матчей, то есть они организуют их подготовку и обучение, назначение на матчи, ведут дальнейшие контакты, — сказал Цитович. — Помимо обучения для новых делегатов, также проводятся семинары, но они не общие, так как их порядка 400−500 человек в УЕФА, а региональными отделениями. В последний раз у нас был семинар до пандемии, приезжали делегаты из Армении, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Азербайджана. То есть делегаты собираются такими большими группами, делятся опытом, рассматривают эпизоды. Также администрация УЕФА всегда на связи, они доступны, открыты и готовы оказать любую помощь».