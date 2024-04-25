Режиссер фильма о Федоре Черенкове рассказал о нюансах съемок футбольных сцен
Премьера состоится 31 октября.
Премьера состоится 31 октября.
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Футбольные сцены для фильма об игроке московского «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» снимались сразу на несколько камер, а потом уже монтировались в компьютере. Об этом ТАСС рассказал режиссер фильма Николай Акелькин.
Съемки фильма завершились 26 октября 2023 года. Премьера состоится 31 октября.
«Никаких трудностей не было, мы сняли достаточно материала, какие-то моменты, к сожалению, не вошли, потому что хронометраж полнометражного фильма ограничен, — сказал Акелькин. — Но все основное, что хотели, есть в монтаже, все получилось. Те, кто смотрел монтажную версию, говорят, что фильм получился, и особо выделяют непосредственно футбольные сцены. Могу сказать со всей уверенностью, что так мощно в России футбол еще не снимали».
«Имею в виду сами методы съемки. Обычно в кино снимают так, что под конкретный кадр выставляются камеры, потом монтируют отснятый материал. У нас же Александр Бородюк был не консультантом, а тренером. Он вместе с продюсерами отобрал игроков, которые выступали на высоком уровне, и потом четыре месяца они не просто тренировались, люди разучивали и готовили комбинации, которые в итоге вошли в фильм. Каждый знал свои действия посекундно, по сути это была хореография, доведенная до автоматизма. Затем мы все это обкатали на тренировках, сняли на 20 камер с разных ракурсов, и когда материал загнали в компьютер, все выглядело уже как в знаменитой игре FIFA. Уверен, зрители, особенно молодые, это оценят», — добавил Акелькин.
Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.