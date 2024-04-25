FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей мира на текущий момент
Авторитетный британский журнал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей мира на текущий момент.
Авторитетный британский журнал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей мира на текущий момент.
Данный рейтинг возглавил голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер. Второе место занял вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес. Тройку замкнул вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.
Топ-10 вратарей мира на текущий момент по версии FourFourTwo:
Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в десяти из которых он отыграл на ноль.