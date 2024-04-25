Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Рома
11
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
18:15
Факел
Крылья Советов
01
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Ростов
01
Все события
19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей мира на текущий момент

Авторитетный британский журнал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей мира на текущий момент.

FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей мира на текущий момент | Источник: Чемпионат.com

Данный рейтинг возглавил голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер. Второе место занял вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес. Тройку замкнул вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Топ-10 вратарей мира на текущий момент по версии FourFourTwo:

  1. Алисон Бекер («Ливерпуль»);
  2. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»);
  3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
  4. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
  5. Мик Меньян («Милан»);
  6. Ян Зоммер («Интер»);
  7. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
  8. Лукаш Градецки («Байер»);
  9. Диогу Кошта («Порту»);
  10. Мануэль Нойер («Бавария»).

Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в десяти из которых он отыграл на ноль.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь