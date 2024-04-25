Ракитич назвал Месси лучшим футболистом в истории: «Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел»
Бывший полузащитник «Барселоны» дал интервью в подкасте MicsPod, где назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.
Бывший полузащитник «Барселоны» дал интервью в подкасте MicsPod, где назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.
«Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел. Он лучший капитан, который дает указания, потому что он уникален, не похож на других», — сказал игрок «Аль-Шабаба».