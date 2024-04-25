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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Ракитич назвал Месси лучшим футболистом в истории: «Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел»

Бывший полузащитник «Барселоны» дал интервью в подкасте MicsPod, где назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.

Ракитич назвал Месси лучшим футболистом в истории: «Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел» | Источник: Sports.Ru

«Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел. Он лучший капитан, который дает указания, потому что он уникален, не похож на других», — сказал игрок «Аль-Шабаба».

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