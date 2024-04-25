Евгения Медведева проведет автограф-сессию перед матчем «Динамо» — «Зенит»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева проведет автограф-сессию перед футбольным матчем «Динамо» и «Зенита» 28 апреля.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева проведет автограф-сессию перед футбольным матчем «Динамо» и «Зенита» 28 апреля.
Команды сыграют на «ВТБ Арене» в 26-м туре Мир РПЛ. Фигуристка является поклонницей московского клуба.
Встреча с Медведевой начнется в 17:30.