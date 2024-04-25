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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева проведет автограф-сессию перед матчем «Динамо» — «Зенит»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева проведет автограф-сессию перед футбольным матчем «Динамо» и «Зенита» 28 апреля.

Евгения Медведева проведет автограф-сессию перед матчем «Динамо» — «Зенит» | Источник: Sports.Ru

Команды сыграют на «ВТБ Арене» в 26-м туре Мир РПЛ. Фигуристка является поклонницей московского клуба.

Встреча с Медведевой начнется в 17:30.

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