Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Брайтон
Манчестер Сити
04
Футбол. Зарубежный
25.04
Удинезе
Рома
12
Футбол. Премьер-лига
25.04
ЦСКА
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
25.04
Ахмат
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига
25.04
Факел
Крылья Советов
01
Футбол. Премьер-лига
25.04
Урал
Ростов
01
Все события
25 апреля, источник: Sports.Ru

Мусиала назвал Месси величайшим игроком в истории и включил Роналду, Пеле, Марадону и Герда Мюллера в топ-5

— Кто величайший игрок всех времен? Месси или Роналду?

Мусиала назвал Месси величайшим игроком в истории и включил Роналду, Пеле, Марадону и Герда Мюллера в топ-5 | Источник: Sports.Ru

— Для меня это должен быть Месси.

— Твой топ-5 лучших игроков всех времен?

— Есть Месси и Роналду, один-два. Мне сложно называть имена некоторых футболистов, чью игру я не видел. Пеле, можно назвать Марадону, можно даже назвать Герда Мюллера из «Баварии», — сказал полузащитник мюнхенского клуба в интервью каналу «Баварии».

Читайте также от «Sports»
«В США даже дети понимают, что делать на дорожке. А у нас порой не понимают 30-летние». Интервью с самой быстрой девушкой России
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь