Мусиала назвал Месси величайшим игроком в истории и включил Роналду, Пеле, Марадону и Герда Мюллера в топ-5
— Кто величайший игрок всех времен? Месси или Роналду?
— Кто величайший игрок всех времен? Месси или Роналду?
— Для меня это должен быть Месси.
— Твой топ-5 лучших игроков всех времен?
— Есть Месси и Роналду, один-два. Мне сложно называть имена некоторых футболистов, чью игру я не видел. Пеле, можно назвать Марадону, можно даже назвать Герда Мюллера из «Баварии», — сказал полузащитник мюнхенского клуба в интервью каналу «Баварии».