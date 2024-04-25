Мусиала назвал Месси величайшим игроком в истории и включил Роналду, Пеле, Марадону и Герда Мюллера в топ-5 | Источник:

— Для меня это должен быть Месси.

— Есть Месси и Роналду, один-два. Мне сложно называть имена некоторых футболистов, чью игру я не видел. Пеле, можно назвать Марадону, можно даже назвать Герда Мюллера из «Баварии», — сказал полузащитник мюнхенского клуба в интервью каналу «Баварии».