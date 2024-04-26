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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Спартака»: зарплата детских тренеров нищенская, на неё холостой не проживёт

Бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Артур Малоян высказался о проблемах юношеского футбола в России.

Экс-игрок «Спартака»: зарплата детских тренеров нищенская, на неё холостой не проживёт | Источник: Чемпионат.com

В данный момент Малоян также является детским тренером.

— Что критичнее в юношеском футболе: маленькие зарплаты детских тренеров или большое количество тренеров-непрофессионалов?

— В этом смысле играет роль совокупность. Конечно, зарплата детских тренеров нищенская — на неё холостой мужчина не проживёт. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие года на такую зарплату. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи. Специалист должен спокойной работать, а не думать, что ему завтра поесть. Тренеру нужно развиваться, но из-за зарплаты у них нет мотивации это делать для себя. Считают, что если они пройдут обучение, то для них не будет пользы.

Мне повезло, что я не особо зависим от зарплаты тренера, потому что ещё зарабатываю на индивидуальных тренировках. Каждый день конвейер групп с детьми из разных академий, которые приходят повышать своё футбольное мастерство. Я нахожу, как совмещать любовь к футболу и не умирать с голоду. Кстати, один парень, которого я тренировал, подписал договор и уехал в казанский «Рубин». Это моя маленькая гордость, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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