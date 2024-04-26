Экс-игрок «Спартака»: зарплата детских тренеров нищенская, на неё холостой не проживёт

— В этом смысле играет роль совокупность. Конечно, зарплата детских тренеров нищенская — на неё холостой мужчина не проживёт. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие года на такую зарплату. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи. Специалист должен спокойной работать, а не думать, что ему завтра поесть. Тренеру нужно развиваться, но из-за зарплаты у них нет мотивации это делать для себя. Считают, что если они пройдут обучение, то для них не будет пользы.