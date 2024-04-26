«Переговоры с УЕФА на паузе, возможность смены конфедерации есть». Дюков и Митрофанов — о будущем российского футбола | Источник: Спорт-Экспресс

На исполкоме от 26 апреля РФС принял новую концепцию развития сборной на период отстранения от участия в международных соревнованиях. По итогам заседания президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов ответили на вопросы журналистов.

Довольны работой Карпина, заинтересованы в продолжении сотрудничества

— Расскажите про концепцию, принятую исполкомом РФС.

Дюков: — Задача РФС — обеспечение, сохранение и развитие всех наших сборных команд. Мы видим, что к сборной есть интерес, за ней следят. Это подтверждают и недавние матчи. Мы считаем, что это важный инструмент развития молодых футболистов. Работа с другим тренерским штабом, другими футболистами дает возможность развиваться. Вся вертикаль сборных должна работать и развиваться. Мы должны регулярно проводить игры. Решение сохранить сборную на период отстранения не подвергалось сомнению с момента его вступления в силу. Мы также ставим перед собой задачу проводить больше игр в России, а не на выезде.

Митрофанов: — Концепция исходит из того, что есть циклы проведения соревнований. Она охватывает вопросы планирования. Концепция — про методику, не про пропуск турниров.

— Какая ситуация с продлением контракта Карпина?

Дюков: — Мы довольны работой Карпина и заинтересованы в том, чтобы продолжить наше сотрудничество. Сейчас он решает турнирные задачи в РПЛ. Вернемся к этому вопросу позднее.

— Как новая концепция повлияет на работу главного тренера сборной?

Дюков: — Концепция развития сборной не предусматривает изменения функционала главного тренера.

— Возможно ли проведение турнира с участием сборной России?

Дюков: — Мы считаем, что проведение турнира было бы интересно болельщикам. Мы занимаемся организацией подобного соревнования. Есть понимание по сборным, которые мы можем пригласить: команды из Южной Америки, Африки, Азии. Этот турнир может состояться в 2025—2026 году.

— Какая ситуация с соперниками сборной России на ближайшее окно в июне?

Дюков: — Мы приняли решение сыграть в июне один матч. Была возможность провести две игры, но весна получилась напряженной для клубов и игроков. Сыграем со сборной Белоруссии в Минске. Точная дата еще обсуждается.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Возможно ли проведение игры с Парагваем?

Дюков: — Мы договорились, что обязательно сыграем, но не в этом году. Либо в 2025-м, либо 2026 году игра состоится.

— Какая ситуация в отношениях с УЕФА?

Дюков: — Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА в прошлом году принял решение, разрешающее юношеским сборным играть в отборе чемпионата Европы, но оно так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U-17, мы сделаем какой-то шаг вперед к нашему возвращению в турниры под эгидой УЕФА. Но у нас есть вариант смены конфедерации, она по-прежнему существует.

— Как сейчас РФС взаимодействует с командами Крыма? И есть ли общение с клубами из ДНР и ЛНР?

Митрофанов: — Вы знаете, что развитием футбола на территории Крыма занимается Крымский футбольный союз. Что касается ДНР и ЛНР, там создан турнир Содружества от Министерства спорта. В нем играют любительские команды.

У судей есть прогресс, уменьшилось количество ключевых ошибок

— Вы уверены, что удастся собрать полные «Лужники» на финале FONBET Кубка России?

Дюков: — Финал Кубка России — это значимое событие для всех болельщиков, всей футбольной общественности. Думаю, нам удастся собрать «Лужники».

— Известно ли место проведения матча за Суперкубок?

Дюков: — Место проведения Суперкубка не обсуждалось. Оно будет выбрано за месяц матча, но постараемся принять решение раньше. Сегодня утвердили существующий формат из одного матча. Также рассматривалась возможность проведения турнира в разных форматах, но сохранили текущий.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241083&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как оцените систему озвучивания решений судей на ВАР?

Дюков: — Конечно, есть возможность для ее совершенствования. Давайте дождемся окончания сезона, подведем итоги. Мы стараемся действовать по рекомендациям ФИФА и ИФАБ, у нас есть департамент судейства — это их прерогатива. Им принимать решение.

— Как вы оцените работу главы судейского департамента Милорада Мажича?

Дюков: — Конечно, арбитры продолжают совершать ошибки, это часть футбола. Но количество ключевых ошибок уменьшилось, есть хорошая динамика.

— Какая ситуация с иностранными судьями? Они появятся в РПЛ?

Дюков: — Наша основная задача — дать возможность российским судьям получать международный опыт. Это уже происходило в Саудовской Аравии, в ОАЭ. Что касается работы зарубежных судей у нас — наши соглашения о партнерстве с зарубежными коллегами это предусматривают. Но по регламенту Министерства спорта судить на матчах в России могут судьи с определенной категорией. Это чисто бюрократический момент, мы с коллегами занимаемся его решением.

— Вы будете избираться на новый срок президента РФС?

Дюков: — Работа в РФС для меня интересна и важна. Я участвовал в разработке стратегии развития российского футбола-2030, согласно которой РФС запустил большее количество проектов, в том числе в детско-юношеском футболе, массовом футболе, женском футболе. Но еще есть время, сейчас не хотелось бы делать какие-то заявления.

— Возможно ли было перенести матч «Ахмат» — «Сочи»?

Дюков: — По регламенту перенос возможен. Но для этого должны быть форс-мажорные обстоятельства. Например, экстремальные погодные условия. У «Сочи» был выбор — выйти или не выйти на матч. Команда приняла решение выйти.

Митрофанов: — Могла ли лига принять решение о переносе матча? После зимних историй мы предложили соответствующий вариант, Лига предложила рассмотреть его на следующий сезон. Сейчас по регламенту для переноса матча должно поступить заявление в РФС от Лиги. РПЛ должна констатировать обстоятельства, по которым матч должен быть перенесен.

— РФС инициировал рассмотрение шутки игрока «Рубина» в комитете по этике.

Дюков: — Я, как и вы, люблю юмор. Есть много областей для шуток. Но шутки про оказание финансового влияния на результат матча все же недопустимы Я не против шуток, но они должны быть на другие темы.

Митрофанов: — Шутка — это прекрасно. Но официальное лицо должно отдавать себе отчет, что, где и когда сказано. Завтра мы будем шутить об убийстве? Всему есть определенная грань. После майских праздников комитет по этике проанализирует это высказывание игрока «Рубина».