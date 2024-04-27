Хавбек «Интер Майами» Редондо о Месси: «Он лучший в истории и доказывает это каждый день. Играть с ним — мечта, ставшая реальностью» | Источник: Sports.Ru

— Это мечта, ставшая реальностью. Это все облегчает. И он, и Луис [Суарес], и Жорди [Альба], и Бускетс принимают наилучшие решения в матчах, в футболе это самое сложное.

— С ними безопасно играть.

— Так оно и есть. Когда ты даешь им мяч, ты в безопасности, потому что знаешь, что они его не потеряют и что они всегда принимают правильные решения. И он [Месси] продолжает забивать голы. Он не просто так лучший в истории, и он доказывает это каждый день.

— Какие советы дают тебе Месси и компания?