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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Хавбек «Интер Майами» Редондо о Месси: «Он лучший в истории и доказывает это каждый день. Играть с ним — мечта, ставшая реальностью»

— Что для тебя значит играть с Месси?
Хавбек «Интер Майами» Редондо о Месси: «Он лучший в истории и доказывает это каждый день. Играть с ним — мечта, ставшая реальностью» | Источник: Sports.Ru

— Это мечта, ставшая реальностью. Это все облегчает. И он, и Луис [Суарес], и Жорди [Альба], и Бускетс принимают наилучшие решения в матчах, в футболе это самое сложное.

— С ними безопасно играть.

— Так оно и есть. Когда ты даешь им мяч, ты в безопасности, потому что знаешь, что они его не потеряют и что они всегда принимают правильные решения. И он [Месси] продолжает забивать голы. Он не просто так лучший в истории, и он доказывает это каждый день.

— Какие советы дают тебе Месси и компания?

— У меня еще не было времени спросить у них совета. Вы видите их на поле, и они показывают все на нем. Они всегда хотят побеждать, соревноваться. Это самое важное, — сказал 21-летний полузащитник.

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