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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Нью-Инглэнд Революшн»: «Остановить Месси нельзя, но можно ограничить его касания в ключевых зонах. Забавно, что все забывают про Суареса, у которого больше голов»

Клуб из Массачусетса примет «Интер Майами» в 10-м туре МЛС. Матч состоится 28 апреля и начнется в 02:30 по московскому времени.

Тренер «Нью-Инглэнд Революшн»: «Остановить Месси нельзя, но можно ограничить его касания в ключевых зонах. Забавно, что все забывают про Суареса, у которого больше голов» | Источник: Sports.Ru

Калеб Портер рассказал, почему соперники фокусируются на том, чтобы противостоять Месси.

"Так и должно быть, потому что, очевидно, он играет важнейшую роль в их стиле, вы это знаете. Забавно, потому что на данный момент у Суареса на счету больше голов, чем у него. Все забывают о Суаресе, который также является игроком мирового класса, как и Альба и Бускетс.

Мы знаем, что остановить Месси нельзя, но можно ограничить его касания в ключевых зонах возле штрафной, где он смертоносен, неудержим. Они играет повсюду, поэтому, где бы он ни находился, мы должны окружать его игроками. Нужно заставить играть там, где он не хочет находиться", — сказал Портер в интервью TJ Sports.

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