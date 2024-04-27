Тренер «Нью-Инглэнд Революшн»: «Остановить Месси нельзя, но можно ограничить его касания в ключевых зонах. Забавно, что все забывают про Суареса, у которого больше голов» | Источник: Sports.Ru

Калеб Портер рассказал, почему соперники фокусируются на том, чтобы противостоять Месси.

"Так и должно быть, потому что, очевидно, он играет важнейшую роль в их стиле, вы это знаете. Забавно, потому что на данный момент у Суареса на счету больше голов, чем у него. Все забывают о Суаресе, который также является игроком мирового класса, как и Альба и Бускетс.