Роналду не забил в трех последних матчах за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями. В двух предыдущих играх — против «Дамака» (1:0) и «Аль-Хилаля» (1:2) — португалец тоже не забивал. Встречу с «Аль-Фейхой» (3:1) он пропустил из-за дисквалификации.