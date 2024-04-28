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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как в лучшие времена! Месси забил с гениального паса Бускетса, Суарес добил аутсайдера

«Интер Майами» добился крупной победы и лидирует в МЛС.

Источник: AFP 2023

Нью-Ингленд Революшн — Интер 1:4

Через неделю «Интер Майами» ждет первое в нынешнем сезоне испытание повышенной сложности в регулярном чемпионате МЛС — очный спор за лидерство с «Нью-Йорк РБ». Афиши с первыми лицами клубов — Месси и недавно переехавшим в Америку из «Лейпцига» шведом Форсбергом — уже печатают. Это будет по-настоящему жарко, поэтому Херардо Мартино (несмотря на собственные слова об отсутствии необходимости ротировать состав при недельном цикле) оставил в запасе Суареса.

Скорее всего (официально это отрицалось), из-за искусственного газона в Фоксборо. Ни для кого не секрет, что у Луиса давние проблемы с коленом, из-за которых он даже задумывался о завершении карьеры. И хотя к моменту переезда в Штаты здоровье удалось поправить, риск выходов на синтетику присутствует. Например, во время выступлений уругвайца за «Гремио» главный тренер «трехцветных» Ренату Гаушу однажды рассказал, что если бы важнейшую игру перенесли на стадион с искусственным покрытием, Суарес не вышел бы на поле.

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А так как на полтора месяца выбыл из строя еще и парагвайский талант Гомес, от лучшей в нынешнем сезоне атакующей тройки «Интер Майами» остался только Месси, вместе с которым в этот раз вышли Кампана и пока не такой яркий как в прошлом чемпионате финн Тэйлор. И данному сочетанию, как оказалось, пришлось бороться с нетипичным для американской лиги «автобусом». Хозяева с удовольствием припарковали его у собственной штрафной после подарка голкипера «цапель» Каллендера, который после банального заброса к углу штрафной зачем-то побежал страховать своих защитников и получил гол в оставленные ворота от аргентинца Чанкалая.

Со стартового свистка прошло 37 секунд! После этого «революционеры» выстроились в несколько линий на подступах к собственной штрафной и перекрыли лидеру кислород. Месси встречали с двойной, а порой и с тройной подстраховкой. Плотность была настолько высокой, что первого удара Лео пришлось ждать почти полчаса. И очень показательно, что бить аргентинцу пришлось с дальней дистанции, да еще и с правой ноги. Стоило же сопернику допустить единственную ошибку при выходе из обороны — последовало наказание от Тэйлора. Финн сыграл ключевую роль в прессинге в центре поля и сам вспорол оборону «Нью-Ингланда» идеальной по исполнению передачей.

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А так как вратарь ждал от Месси фирменного удара и сделал движение в сторону дальнего угла, Лео спокойно покатил мяч под ближнюю штангу. Так голевая серия капитана продлилась до шести матчей, в которых он записал на свой счет уже восемь голов. Это позволило сравняться с лидерами бомбардирского рейтинга бельгийцем Бентеке из «Ди Си Юнайтед» и колумбийцем Аранго из «Реал Солт-Лейк». А вот характер игры кардинально не изменился. Разве что хозяева стали чаще и смелее идти в атаку, но хорошая физическая готовность помогала им при потере мяча быстро оттягиваться в оборону.

Первый голевой момент второго тайма пришелся на его середину. В этом раз попасть в угол Месси помешала нога защитника. Но как же хороши в этот день были передачи партнеров! Лучшим бомбардиром лиги в режиме онлайн с девятью голами Лео стал, оказавшись с глазу на глаз с вратарем благодаря ювелирному по исполнению и точности пасу Бускетса. Такие моменты можно патентовать точно так же, как комбинации Месси с продолжающим залечивать травму Жорди Альбой.

Дело должно было заканчиваться хет-триком, но удар Лео с нескольких метров вратарь вытащил. Это, впрочем, лишь отсрочило неизбежное. Добивание Кремаски словно окончательно деморализовало «Нью-Ингланд». А наградившие Месси овацией 65 тысяч зрителей просто наслаждались творчеством «цапель». Изящный пас Кремаски шведой, продолжение Месси, удар Суареса в верхний угол — это был просто высший пилотаж. Но через неделю точно будет сложнее.

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Автор: Андрей Кузичев

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